Общество 21 февраля 2024, 19:04 Адвокат Краснов: все тонкости отношений между арендатором и собственником жилья должны быть прописаны в договоре

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Заключение договора при съеме квартиры позволяет ввести рынок аренды жилья в легальное поле. В документе должны быть указаны все тонкости правоотношений между собственником и арендатором, сообщил адвокат Дмитрий Краснов Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, в договоре следует прописать, как часто собственник может приходить с визитами и в каком случае с арендатора взимаются деньги на возмещение ущерба. Нарушение условий документа может послужить поводом для обращения в суд.

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«Проблемы возникают тогда, когда договора нет. То есть передача оплаты никак документально не фиксируется. Порядок посещения квартиры, порядок выселения, сроки проживания и прочее нигде не прописаны и не определены. И вот здесь начинается неразбериха», — отметил Краснов.