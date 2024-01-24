Общество 24 января 2024, 18:07 Адвокат Краснов посоветовал лишний раз не указывать личную информацию на сторонних ресурсах

Читать 360tv в

Мошенники могут легко овладевать паспортными данными россиян через хакерский взлом электронных баз. Часто информация утекает из государственных источников, сообщил адвокат Дмитрий Краснов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, злоумышленники нередко изымают базы паспортных столов и медицинских организаций. Имея личную информацию, мошенники могут взять на человека кредит, микрозайм и осуществить различные сделки с недвижимостью.

Реклама

Чтобы обезопасить свои данные, Краснов посоветовал хранить паспорт в надежном месте и лишний раз не указывать личную информацию на сторонних ресурсах.