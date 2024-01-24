24 января 2024, 18:07
Адвокат Краснов посоветовал лишний раз не указывать личную информацию на сторонних ресурсах
Мошенники могут легко овладевать паспортными данными россиян через хакерский взлом электронных баз. Часто информация утекает из государственных источников, сообщил адвокат Дмитрий Краснов в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, злоумышленники нередко изымают базы паспортных столов и медицинских организаций. Имея личную информацию, мошенники могут взять на человека кредит, микрозайм и осуществить различные сделки с недвижимостью.
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Чтобы обезопасить свои данные, Краснов посоветовал хранить паспорт в надежном месте и лишний раз не указывать личную информацию на сторонних ресурсах.
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