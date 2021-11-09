Адвокат Корчаго объяснил, какой способ самообороны будет ненаказуемым

Член адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго назвал единственный способ самообороны, за который пострадавшая сторона точно не попадет под уголовную статью. По его словам, во время нападения преступников лучше всего спасаться бегством. Об этом написала Lenta.ru.

Специалист пояснил, что по закону, если вдруг угрожает опасность, можно защищаться любыми доступными способами. Однако на практике защищавшиеся люди зачастую сами становятся фигурантами дел, если нападавшие получают телесные повреждения.

«Если что-то угрожает вашей жизни, жизни вашего ребенка, вы вправе применять любые средства самообороны, даже травматическое оружие, соблюдая при этом правила пользования. В любом случае, как говорят коллеги, лучше быть живым обвиняемым, чем мертвым потерпевшим», — отметил правозащитник.

Чтобы точно не получить наказание за самооборону, специалист посоветовал просто бежать, несмотря на то, что это действие не очень одобряется обществом.

Специалист по самообороне Максим Шрамков считает, что в темное время суток каждый при себе должен иметь шокер и перцовый баллончик. Последний является более дешевым и универсальным, поскольку имеет наименьшую возможность нанесения телесных повреждений.