Общество 07 марта 2023, 14:45 Адвокат Колотович рассказала, какие подарки нельзя вернуть в магазин

Читать 360tv в

Нередко в преддверии праздников россияне получают бесполезные и неудачные подарки, которые не смогут использовать по назначению. О том, какие товары нельзя вернуть в магазин, рассказала адвокат Надежда Колотович в беседе с Life.

По словам эксперта, магазины не примут обратно купальники, парфюмерию, косметику и книги. Также не получится вернуть ювелирные украшения, растения, автомобили и предметы личной гигиены.

Реклама

Адвокат подчеркнула, что проще всего получить деньги за подарочный сертификат.

Реклама