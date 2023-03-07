07 марта 2023, 14:45
Адвокат Колотович рассказала, какие подарки нельзя вернуть в магазин
Нередко в преддверии праздников россияне получают бесполезные и неудачные подарки, которые не смогут использовать по назначению. О том, какие товары нельзя вернуть в магазин, рассказала адвокат Надежда Колотович в беседе с Life.
По словам эксперта, магазины не примут обратно купальники, парфюмерию, косметику и книги. Также не получится вернуть ювелирные украшения, растения, автомобили и предметы личной гигиены.
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Адвокат подчеркнула, что проще всего получить деньги за подарочный сертификат.
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