Общество 09 апреля 2024, 15:09 Адвокат Казанцева: чаще всего запреты на врачебную практику суды назначают хирургам и анестезиологам

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В России запреты на врачебную практику чаще всего получают хирурги и анестезиологи, которые нарушили определенные правила. Об этом сообщила адвокат Юлия Казанцева в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, лицензии на оказание медпомощи в РФ выдаются медицинским организациям. Врачи получают «аккредитацию» для работы, ее действительно можно лишить.

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«У меня в производстве было дело по анестезиологам и реаниматологам. Им назначили реальный срок наказания и на три года лишили их права работать в качестве врачей», — отметила Казанцева.