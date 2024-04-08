Общество 08 апреля 2024, 18:01 Адвокат Казанцева: чаще всего в России в правоохранительные органы жалуются на анестезиологию и реаниматологию

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Чаще всего в России в правоохранительные органы жалуются на анестезиологию, реаниматологию, хирургию и акушерство-гинекологию. Об этом «Ридусу» сообщила специализирующаяся на судебных делах в сфере медицины адвокат Юлия Казанцева.

Причем гражданские иски в основном связаны с пластической хирургией, косметологией и стоматологией. Обычно уголовные дела заводят после смерти пациента или в случае причинения тяжкого вреда его здоровью.

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Казанцева отметила, что из 100 уголовных дел обвинительный приговор бывает лишь в двух случаях.