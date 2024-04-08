Общество 08 апреля 2024, 17:06 Адвокат Карабанов: жильцам не стоит самостоятельно прогонять закладчиков или подозрительных людей из подъезда

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Все чаще наркоторговцы стали прятать свой товар во дворах и подъездах жилых домов. При этом жильцам категорически запрещается самостоятельно прогонять закладчиков или подозрительных людей из подъезда, сообщил адвокат Александр Карабанов Общественной Службе Новостей.

«У гражданина нет профессиональных навыков, как действовать в кризисных ситуациях, и нет, элементарно, знаний закона. А все эти ситуации гарантированно будут складываться на уровне нарушения либо административного, либо уголовного кодекса», — отметил Карабанов.

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По словам специалиста, эту работу лучше всего оставить сотрудникам правоохранительных органов. При обнаружении закладчиков стоит сразу же позвонить в полицию. Сотрудники в таком случае должны будут приехать и проверить обстановку.