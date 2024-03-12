Общество 12 марта 2024, 18:34 Адвокат Карабанов: за угощение самогоном нет никакой ответственности

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Ограничения для производителей самогона в основном касаются вопросов продажи и объемов производства. При этом за угощение напитком нет никакой ответственности, сообщил Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом если люди отравятся таким угощением, то самогонщику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Такую же ответственность производитель понесет, если захочет продавать «не отвечающий требованиям безопасности жизни» самогон.

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Отмечается, что россиянам придется зарегистрировать самогонный аппарат в том случае, если он за сутки производит более 5,5 литра.