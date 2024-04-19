Общество 19 апреля 2024, 10:48 Адвокат Карабанов: прохожим с медобразованием стоит помочь нетрезвому человеку без сознания

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На улице часто можно встретить людей в бессознательном состоянии с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Пытаться им помочь стоит только прохожим с медицинским образованием, сообщил адвокат Александр Карабанов Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, нетрезвый человек может задыхаться, у него также может быть инфаркт или другие приступы. В такой ситуации людям со специальными медицинскими навыками стоит оказать ему первую помощь.

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Обычным прохожим лучше самим не вмешиваться, а вызвать полицию. Инспекторы правильно оценят обстановку и примут меры в соответствии со своими должностными полномочиями, отметил Карабанов.