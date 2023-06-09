Общество 09 июня 2023, 17:18 Адвокат Карабанов назвал рост числа фирм-однодневок в РФ временным явлением, связанным с политэкономической обстановкой

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Центробанк сообщил об увеличении количества фирм-однодневок в России после запуска платформы «Знай своего клиента». Такой рост является временным явлением, связанным с политэкономической обстановкой в мире, сообщил адвокат Александр Карабанов в беседе с «Общественной службой новостей».

Как сообщило «Агентство бизнес новостей», зачастую такие фирмы регистрируют для использования в схемах по обналичиванию денежных средств. По словам специалиста, также компании-однодневки создают для операций по конвертации и оптимизации налогов через дробление бизнеса.

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Адвокат отметил, что за использование схем «по обналу» организаторам может грозить уголовная ответственность