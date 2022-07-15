Адвокат Кабанов рассказал, что делать в случае домашнего насилия

Адвокат Александр Карабанов дал совет женщинам, которых бьют партнеры. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он посоветовал для начала зафиксировать факт избиения. Можно установить скрытые камеры или включить запись диктофона во время конфликта. После этого нужно обратиться в травмпункт, чтобы получить справку о побоях.

Все эти доказательства следует отнести в полицию и написать заявление. Кроме того, желательно найти свидетелей, которые были в курсе происходящего и смогут дать показания.

«Пока каждый гражданин не возьмет ответственность за метр пространства, который его окружает, общество не имеет шанса на выживание и будет деградировать», — заключил Кабанов.

Психолог Александра Метальникова добавила, что рукоприкладство ни в коем случае нельзя терпеть, следует обязательно уходить от агрессивного партнера.

«Берите детей и уходите — к подругам, к родным, в службы спасения. Это не закончится, если Вы не даете мужчине понять, что так быть не должно», — заключила психолог.

Ранее правозащитный центр «Насилию.нет», который занимается проблемой домашнего насилия, признали иностранным агентом.