Адвокат Ярошенко рассказал о «подвижках» в возможном обмене заключенного

Так он прокомментировал возможность обмена россиян на американца Пола Уилана. 15 июня его приговорили в России к 16 годам колонии за шпионаж.

«Пока для прессы нет громких объявлений, но да, там есть определенные подвижки», — сказал защитник.

По его мнению, переговоры об обмене идут.

«В любом случае, я думаю, что хорошая перспектива насчет того, что в судьбе Константина Ярошенко и Виктора Бута будут изменения в ближайшее время», — сообщил Тарасов, добавив, что не знает, «как в конечном итоге это будет выглядеть».

Ранее жены Бута и Ярошенко заявили, что готовы обратиться с просьбой об обмене их супругов на Пола Уилана. О возможности такого обмена говорил и адвокат американца.