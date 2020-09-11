Адвокат: Ярошенко переведут в другую тюрьму
Алексей Тарасов, адвокат летчика Константина Ярошенко, рассказал, что его клиента хотят перевести в частную тюрьму. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму», — приводит слова Тарасова сайт «Аргументы и факты».
Адвокат отметил, что у его клиента почти нет доступа к телефону. Он позвонил ему накануне и рассказал о плохих условиях — камера маленькая, в душ дают ходить не каждый день.
Куда именно переведут Ярошенко, пока не ясно, подчеркнул Тарасов.