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    11 сентября 2020, 10:16

    Адвокат: Ярошенко переведут в другую тюрьму

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Тарасов, адвокат летчика Константина Ярошенко, рассказал, что его клиента хотят перевести в частную тюрьму. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму», — приводит слова Тарасова сайт «Аргументы и факты».

    Адвокат отметил, что у его клиента почти нет доступа к телефону. Он позвонил ему накануне и рассказал о плохих условиях — камера маленькая, в душ дают ходить не каждый день.

    Куда именно переведут Ярошенко, пока не ясно, подчеркнул Тарасов.

    Новости SMI.FM