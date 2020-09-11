Адвокат: Ярошенко переведут в другую тюрьму

«Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму», — приводит слова Тарасова сайт «Аргументы и факты».

Адвокат отметил, что у его клиента почти нет доступа к телефону. Он позвонил ему накануне и рассказал о плохих условиях — камера маленькая, в душ дают ходить не каждый день.

Куда именно переведут Ярошенко, пока не ясно, подчеркнул Тарасов.