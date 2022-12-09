Общество 09 декабря 2022, 13:19 Адвокат Ярмуш не увидела необходимости ужесточать наказание за оставление детей в опасности

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что нет необходимости ужесточать наказание за оставление детей в опасности. Об этом написал RT.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил внести изменения в законодательство об ужесточении наказания для родителей, которые оставили своих детей в опасности.

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По словам адвоката, родители, потерявшие своих детей, итак несут высшую меру наказания.

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«Ужасно, когда дети страдают или с ними что-то происходит. Но иногда это просто несчастный случай. И родители, потеряв детей, и так наказаны более чем достаточно», — отметил эксперт.

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