Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта

Сергей Лукьянов теперь не только защищает обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки историка Олега Соколова, но и работает на вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал. Адвокат объяснил, почему взялся за второе дело, связанное с расчленением.

«Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело», — заявил юрист «Газете.ru».

При этом он опроверг слухи о том, что стал специализироваться на делах с расчленением. По его словам, «просто так совпало». Сам адвокат таких дел не ищет. Лукьянов отметил, что взялся бы за трагедию Картрайта и при других обстоятельствах.

Марину Кохал задержали в Санкт-Петербурге после того, как она призналась в расчленении Энди Картрайта. По ее словам, она пошла на это, чтобы скрыть от поклонников истинную причину смерти мужа — передозировку наркотиками. Однако женщину подозревают в убийстве супруга. Она арестована, в ее отношении открыто уголовное дело об убийстве.

Ранее Кохал приняла участие в следственном эксперименте и показала, что делала в своей квартире в день смерти рэпера.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из Мойки в Санкт-Петербурге с рюкзаком. Там полиция нашла части тела женщины. Соколова задержали. Он сознался в убийстве своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко. Он находится в СИЗО в ожидании суда.