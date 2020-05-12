Адвокат историка Соколова сообщил об угрозах в свой адрес

Адвокат задержанного за убийство историка Олега Соколова Александр Почуев заявил о том, что периодически получает «жесткие» угрозы расправы из-за своего подзащитного.

Как он сообщил журналистам, помимо угроз «публичной дискредитации», его запугивают и физической расправой.

«Это не в первый раз, но сейчас я реально опасаюсь за свою жизнь и здоровье моих близких. Угрозы приобрели реальный и жесткий характер с требованием бросить защиту историка. МВД проводит проверку по данному факту», — отметил адвокат.

Почуев указал, что угрозы поступают через соцсети и смс-сообщения.

«Так же к травле в СМИ подключились некоторые общественные деятели, которые развязали уже открытую травлю теперь уже не только самого Историка Соколова, но и меня. Это обусловлено их желанием самопиара на этой трагедии и мести мне за мою защиту Соколова», — заявил он.

Адвокат также предупредил об информационных атаках и вбросах, которые в ближайшее время будут организованы с целью его дискредитировать.

63-летнего профессора истории из СПбГУ Олега Соколова задержали ночью 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные руки своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко. Преступник был пьян, сам упал в воду, и его госпитализировали с переохлаждением. Тело девушки было найдено в его квартире.