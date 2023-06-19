Общество 19 июня 2023, 15:44 Адвокат Инютина: формально признанные нетрудоспособными люди могут претендовать на недвижимость покойных родственников

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Люди, официально признанные нетрудоспособными, вправе претендовать на имущество своих покойных родственников. Об этом рассказал адвокат Александр Инютин, сообщили «Дни.ру».

Многие россияне считают, что полностью претендуют на наследство в случае оформления завещания конкретно на одного человека. Однако в некоторых случаях суд может оспорить документ при наличии заинтересованных третьих лиц.

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Адвокат отметил, что судьи вправе разделить имущество на несколько человек и обязать наследника по завещанию выплатить другому родственнику компенсацию.