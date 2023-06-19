19 июня 2023, 15:44
Адвокат Инютина: формально признанные нетрудоспособными люди могут претендовать на недвижимость покойных родственников
Люди, официально признанные нетрудоспособными, вправе претендовать на имущество своих покойных родственников. Об этом рассказал адвокат Александр Инютин, сообщили «Дни.ру».
Многие россияне считают, что полностью претендуют на наследство в случае оформления завещания конкретно на одного человека. Однако в некоторых случаях суд может оспорить документ при наличии заинтересованных третьих лиц.
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Адвокат отметил, что судьи вправе разделить имущество на несколько человек и обязать наследника по завещанию выплатить другому родственнику компенсацию.
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