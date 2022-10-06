Россиянам разъяснили, кому Путин дал отсрочку от мобилизации | 360°

Все новости

Эксклюзив

06 октября 2022, 14:13

Россиянам разъяснили, кому Путин дал отсрочку от мобилизации

Подмосковье

06 октября 2022, 14:09

Новые рабочие места появятся в Щелкове благодаря предприятию по ремонту техники

Реклама

Важное

06 октября 2022, 14:08

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

Подмосковье

06 октября 2022, 14:02

Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при перебоях в отоплении

Общество

06 октября 2022, 14:02

Протокол о дискредитации ВС РФ составили на педагога нижегородского вуза за неудачный совет студентам

Подмосковье

06 октября 2022, 13:57

Почти 80 рабочих мест появилось на крытой автостоянке в Волоколамске

Спецоперация

06 октября 2022, 13:56

Территория Кременной полностью освобождена — посол ЛНР

Власть

06 октября 2022, 13:55

Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям

Армия

06 октября 2022, 13:51

Фейк: в России мобилизуют в два-четыре раза больше человек, чем заявляло Минобороны

Эксклюзив

06 октября 2022, 14:13

Россиянам разъяснили, кому Путин дал отсрочку от мобилизации

Адвокат Ильин назвал указ об отсрочке от мобилизации итогом работы с запросом общества

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Адвокат Павел Ильин объяснил «360», какие категории населения попали в этот список.

Как отметил собеседник, из первоначального текста указа для лиц, которым положена отсрочка по мобилизации, убрали слова «обучающиеся в государственных образовательных учреждениях». Адвокат напомнил, что в России сегодня существуют как государственные, так и негосударственные образовательные учреждения.

Реклама

«Теперь студенты данных учреждений получают отсрочку вне зависимости от формы. Главное, чтобы у вуза была государственная аккредитация учебного заведения», — объяснил он.

Реклама

В список также добавили лиц, которые обучаются по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки. В первую очередь, как отметил Ильин, это касается студентов-медиков. Без этих ступеней их образование будет незаконченным. Отсрочку от мобилизации также дали аспирантам и студентам, получающим образование в духовно-образовательных организациях, напомнил адвокат.

Ильин также сообщил, что в указе не прописана отсрочка для педагогов вузов и средне-специальных учебных заведений, но здесь нужно учитывать, что бронь им предоставят с учетом закона № 31 ФЗ, добавил он. Ведь высшие учебные заведения входят в списки, которые органы власти предоставляют для отсрочки от военной службы.

Администрация президента отслеживает запросы общества и, судя по новому указу, они были удовлетворены, заверил адвокат. У верховного главнокомандующего есть полномочия для решения о предоставлении отсрочки от мобилизации.

«Поэтому, кого он сочтет нужным временно освободить от мобилизации, того и пропишет в соответствующем списке», — резюмировал Ильин.

Владимир Путин

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама