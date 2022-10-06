Россиянам разъяснили, кому Путин дал отсрочку от мобилизации | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам разъяснили, кому Путин дал отсрочку от мобилизации Адвокат Ильин назвал указ об отсрочке от мобилизации итогом работы с запросом общества

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Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Адвокат Павел Ильин объяснил «360», какие категории населения попали в этот список.

Как отметил собеседник, из первоначального текста указа для лиц, которым положена отсрочка по мобилизации, убрали слова «обучающиеся в государственных образовательных учреждениях». Адвокат напомнил, что в России сегодня существуют как государственные, так и негосударственные образовательные учреждения.

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«Теперь студенты данных учреждений получают отсрочку вне зависимости от формы. Главное, чтобы у вуза была государственная аккредитация учебного заведения», — объяснил он.

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В список также добавили лиц, которые обучаются по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки. В первую очередь, как отметил Ильин, это касается студентов-медиков. Без этих ступеней их образование будет незаконченным. Отсрочку от мобилизации также дали аспирантам и студентам, получающим образование в духовно-образовательных организациях, напомнил адвокат.

Ильин также сообщил, что в указе не прописана отсрочка для педагогов вузов и средне-специальных учебных заведений, но здесь нужно учитывать, что бронь им предоставят с учетом закона № 31 ФЗ, добавил он. Ведь высшие учебные заведения входят в списки, которые органы власти предоставляют для отсрочки от военной службы.

Администрация президента отслеживает запросы общества и, судя по новому указу, они были удовлетворены, заверил адвокат. У верховного главнокомандующего есть полномочия для решения о предоставлении отсрочки от мобилизации.

«Поэтому, кого он сочтет нужным временно освободить от мобилизации, того и пропишет в соответствующем списке», — резюмировал Ильин.

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