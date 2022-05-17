Адвокат Хурчакова рассказала, как при разводе делится долг по ипотеке

Адвокат Наталья Хурчакова рассказала, что долг по ипотеке в случае развода делится так же, как и совместно нажитое имущество — пополам. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Она отметила, что супруги могут заключить определенные договоренности. Например, один получает денежную компенсацию, а второй — ипотечное имущество. В таком случае остаток долга он выплачивает уже самостоятельно.

В случае хороших отношений во время развода муж и жена могут самостоятельно принимать решение, как им поделить имущество. Когда договориться не получается, этот вопрос решает суд.