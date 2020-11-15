Адвокат Харитонова захотел более тяжкой статьи для напавшего Адама Яндиева
Возбуждено уголовное дело по статье «Легкое причинение вреда здоровью».
«Однозначно мы будем обжаловать. Нас не устраивает эта статья, потому что тут мы не можем говорить о легком вреде здоровью», — заявила сторона защиты.
Юрист записался на прием в прокуратуру. Его позиция осталась прежней: необходимо добиться справедливости.
Харитонов пролежит в больнице еще как минимум месяц. Врачи диагностировали у бойца очень сложный перелом носа и орбитальной кости.
«Состояние удовлетворительное, но чувствует он себя очень плохо», — отметил Кравцов.
Сейчас адвокат ждет заключения врачей на операцию носа.
Драка завязалась 13 ноября во Дворце спорта ОК «Лужники» в Москве. Харитонов написал заявление в полицию. Спортсмен рассказал, что подрался с Яндиевым из-за долга. Боец несколько раз брал деньги у Харитонова, но не отдавал обратно. В итоге спортсмен попросил знакомых не одалживать деньги Яндиеву. Во время встречи между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство. По словам Харитонова, нападавший держал в руках кастет, писало агентство Ura.ru. Спортсмен не был готов к нападению и думал, что ему хотят вернуть ему деньги.