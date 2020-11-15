Адвокат Харитонова захотел более тяжкой статьи для напавшего Адама Яндиева

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов лежит в больнице после драки с другим спортсменом — Адамом Яндиевым. Адвоката Александра Кравцова не устроила статья, которую завели после выявления многочисленных травм у пострадавшего. Об этом он рассказал «360».

Возбуждено уголовное дело по статье «Легкое причинение вреда здоровью».

«Однозначно мы будем обжаловать. Нас не устраивает эта статья, потому что тут мы не можем говорить о легком вреде здоровью», — заявила сторона защиты.

Юрист записался на прием в прокуратуру. Его позиция осталась прежней: необходимо добиться справедливости.

Харитонов пролежит в больнице еще как минимум месяц. Врачи диагностировали у бойца очень сложный перелом носа и орбитальной кости.

«Состояние удовлетворительное, но чувствует он себя очень плохо», — отметил Кравцов.

Сейчас адвокат ждет заключения врачей на операцию носа.

Драка завязалась 13 ноября во Дворце спорта ОК «Лужники» в Москве. Харитонов написал заявление в полицию. Спортсмен рассказал, что подрался с Яндиевым из-за долга. Боец несколько раз брал деньги у Харитонова, но не отдавал обратно. В итоге спортсмен попросил знакомых не одалживать деньги Яндиеву. Во время встречи между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство. По словам Харитонова, нападавший держал в руках кастет, писало агентство Ura.ru. Спортсмен не был готов к нападению и думал, что ему хотят вернуть ему деньги.