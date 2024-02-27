Общество 27 февраля 2024, 18:34 Адвокат Харди: закон «О защите прав потребителя» поможет вернуть деньги за некачественный онлайн-курс

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Онлайн-курсы получили большую популярность в РФ, однако не каждая программа приносит реальную пользу. Как вернуть деньги за некачественные занятия, рассказал адвокат Тимур Харди в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, в данной ситуации стоит опираться на закон «О защите прав потребителя». Клиент имеет право в любое время отказаться от получения услуги, добавила Общественная Служба Новостей.

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Однако многие организаторы курсов страхуются от таких случаев, предупредил специалист. Важно обращать внимание на договор, где некоторые прописывают, что услуга считается оказанной с момента предоставления доступа к информации.