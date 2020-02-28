Адвокат Голунова рассказал, почему в волосах журналиста нашли наркотики

Следы наркотиков на волосах Ивана Голунова нашли, так как дело против журналиста хотели сфальсифицировать. Запрещенные вещества находились не в структуре волос, а на их внешней стороне.

Адвокат Сергей Бадамшин рассказал сайту РБК, что результаты экспертизы только указывают на попытку сфабриковать доказательства о виновности его подзащитного.

«Наркотические средства обнаружены на внешней стороне волос, а не внутри [структуры волос]», — подчеркнул юрист.

По его словам, наркотики нашли из-за «спланированных действий» полицейских. Они касались головы Голунова во время задержания.

Результаты экспертизы озвучил ТАСС адвокат одного из фигурантов по делу Голунова Игоря Ляховца. Юрист заявил, что на внешней поверхности волос нашли следы мефедрона, фенилпентана и кокаина. Данные анализов, по словам адвоката, он увидел только 27 февраля.

Московские полицейские задержали Ивана Голунова летом 2019 года. Правоохранители уверяли, что нашли у журналиста мефедрон. Уголовное преследование Голунова в итоге прекратили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Нескольких сотрудников полиции впоследствии уволили, против пятерых возбуждено уголовное дело.