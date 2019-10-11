Адвокат Голунова попросил, чтобы делом журналиста занялась ФСБ

Защитник журналиста Ивана Голунова, которого задержали по несправедливому обвинению в хранении наркотиков, потребовал Генпрокуратуру передать материалы проверки полицейских в Управление «М» ФСБ России.

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«… в целях эффективного и справедливого разбирательства материал проверки сообщения о преступлении в отношении Голунова, совершенного сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве — Уметбаевым, Сергалиевым, Феофановым, Коноваловым и другими прошу передать для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в Управление „М“ ФСБ России», — заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин. Его процитировал ТАСС.

По его словам, он обратился с таким требованием из-за волокиты и утраты доверия следственным органам. Бадамшин отметил особую сложность дела Голунова и большой общественный резонанс в связи с ним.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года. Правоохранители подозревали его в сбыте наркотиков. Сам Голунов обвинения в своей адрес отрицал. Он подчеркнул, что наркотики ему подбросили. Российское общество остро отреагировало на его дело. На защиту журналиста встали многие его коллеги, а также известные люди.

Вину репортера доказать не удалось. После этого, 10 июня, его выпустили. Уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия». Замешенных в задержании и аресте Голунова сотрудников полиции позже уволили. По данным РИА «Новости», работы лишились Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Все они обратились в суд, чтобы восстановиться на службе. Известно, что Городской суд Москвы отклонил иск Феофанова. Информация об этом появилась на сайте суда.