Адвокат Голунова назвал враньем информацию о следах амфетамина в крови журналиста

Защита Ивана Голунова опровергла сведения о найденных в крови журналиста «Медузы» следах амфетамина. То же самое сказал и адвокат одного из ключевых обвиняемых по его делу.

Информацию о синтетическом веществе в анализах Голунова ТАСС рассказал знакомый с материалами дела источник. Адвокат Сергей Бадамшин ее не подтвердил.

«Вранье», — заявил он.

Юрист Алексей Коврижкин, который представляет в суде интересы ключевого обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста, разъяснил ситуацию более подробно. По его словам, в материалах экспертизы показали наличие амфетамина в образцах других людей.

«Они были упомянуты для сравнения с кровью Голунова. В самой крови Голунова наркотических веществ не было», — заключил правозащитник.

Источник уверял, что в проведенном экспертами ФСБ исследовании есть противоречие. В выводах говорится об отсутствии в крови Голунова запрещенных веществ и их обнаружении на волосах. В описательной части экспертизы, наоборот, указано на следы амфетамина в организме журналиста.

По версии СМИ, заказчиков по делу Ивана Голунова следователи не нашли. В СК решили, что подбросившие наркотики полицейские действовали из собственных побуждений.