Общество 12 марта 2024, 17:36 Адвокат Гладышева: строительство на участке в зоне санитарной охраны может обернуться сносом

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Адвокат Елена Гладышева рассказала о неочевидных рисках при покупке земельных участков. Речь идет о приобретении территории в пределах зон санитарной охраны, где возведение зданий запрещено, сообщили «Известия».

По словам адвоката, по истечении некоторого времени после строительства муниципальная администрация может предъявить требование о признании объектов самовольными постройками. Кроме того, собственника в таком случае обяжут снести дом.