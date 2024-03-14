Общество 14 марта 2024, 18:35 Адвокат Гладышева посоветовала заключать соглашения на случай развода сразу после рождения ребенка

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При разводе у пар с ребенком, как правило, возникает два главных вопроса: с кем он будет жить и в каком размере будут алименты. Как решить спор мирно, «Известиям» рассказала управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «РИ-консалтинг» Елена Гладышева.

Она объяснила, что, с точки зрения российского законодательства, существует два базовых соглашения. Они как раз и касаются места проживания ребенка и размера алиментов. Решить эти вопросы и документально зафиксировать их стоит сразу после того, как он родится. В этом случае при разводе не возникнет лишних проблем и споров. Адвокат отметила, что соглашение об алиментах часть пар заключабт в браке, но о месте жительства забывают.

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«Второе соглашение — об определении места жительства ребенка и порядке общения — в браке практически никогда не заключается. Между тем зачастую после развода, особенно в конфликтных отношениях, даже место жительства ребенка и общение с ним может стать предметом манипуляций», — рассказала Гладышева.

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