Общество 29 декабря 2023, 13:08 Адвокат Герасимов: опоздавший на пересадку не по своей вине имеет право на компенсацию

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Заслуженный адвокат РФ Павел Герасимов указал на возможность возместить потери, если пассажир опоздал на пересадку из-за задержки одного из «плечей» стыковочного рейса. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

«Перевозчик, который является основным по билету, обязан будет предоставить билет на следующий рейс», — пояснил эксперт.

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Кроме того, человек может добиться получения компенсации через суд. В данном случае основанием станет закон о защите прав потребителей, отметил Герасимов.