Адвокат Генри Резник высказался против возвращения смертной казни в России

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник уверен, что в России не могут вернуть смертную казнь, поскольку такая жестокость несвойственна российскому народу. Так в разговоре с Daily Storm он прокомментировал заявление председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что возвращение высшей меры наказания в РФ возможно.

Зорькин считает, что мораторий на смертную казнь был введен в качестве «уступки» ценностям, которые «несвойственны российскому национальному правосознанию». Однако Резник заявил, что россиянам напротив несвойственны жестокость и мстительность.

«Давным-давно все аргументы уже высказаны. И разумные аргументы — все против смертной казни. Она не дает никакого позитивного эффекта, преступность не снижает, создает риск неустранимой ошибки, потому что ошибки здесь неизбежны», — добавил Генри Резник.