Общество 16 марта 2023, 14:41 Адвокат Гаевский рассказал, в каком случае у собственника могут конфисковать квартиру

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Конфисковать недвижимость у собственника могут в случае, если квартира была приобретена преступным путем. Об этом сообщил адвокат Сергей Гаевский в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в ходе конфискации обвинение должно доказать, что недвижимость куплена на полученные в виде взятки деньги.

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Как сообщило «Агентство бизнес новостей», также обвиняемому могут назначить штраф в размере кратном сумме подкупа.

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