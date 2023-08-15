Общество 15 августа 2023, 15:24 Адвокат Финогенова порекомендовала женщинам перед разводом продумать варианты заработка

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Адвокат, партнер «Группы Победа» Елена Финогенова в беседе с журналистами «ФедералПресс» рассказала, что перед тем, как идти подавать заявление на развод, необходимо продумать ряд важных вопросов. Например, женщине следует точно понимать, какие варианты заработка у нее будут после начала самостоятельной жизни.

Женщина должна подумать о том, где она будет жить с детьми после расставания, и каким образом она будет зарабатывать себе на жизнь. Когда появятся ответы на все эти вопросы и утихнут сложные эмоциональные процессы, можно будет подавать заявление.

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Адвокат порекомендовала решать материальные проблемы отдельно от разводных процессов, чтобы избежать манипуляций со стороны супруга или супруги.