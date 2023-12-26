Общество 26 декабря 2023, 17:10 Адвокат Феттер рассказала, что книги и одежда не являются совместно нажитым имуществом

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Когда люди разводятся, почти всегда встает вопрос о том, как и что разделить между уже бывшими супругами. Об этом рассказал News.ru адвокат Лариса Феттер.

Она объяснила, что личные вещи не попадают под категорию совместно нажитого имущества. Речь идет об одежде, книгах, обуви и подобном. Однако есть одно исключение. В том случае, если личную вещь признают предметом роскоши, она попадет под раздел.

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«Что именно считать предметами роскоши, решает суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства и условия жизни супругов — учитывая доходы и уровень жизни семьи», — отметила адвокат.

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