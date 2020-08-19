Адвокат Ефремова выдвинул новую версию ДТП. Аварию могли устроить хакеры

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев предположил, что ДТП могли устроить хакеры. Американский внедорожник актера напичкан электроникой, а ее не изучили.

«Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В Сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», — приводит РИА «Новости» слова Пашаева, который зачитал в суде отзыв эксперта.

Приглашенный в суд защитниками Ефремова независимый специалист Юрий Фиалко заявил, что экспертиза автомобиля была проведена грамотно, однако необходимо было изучить электронное оборудование внедорожника.

«Машина у обвиняемого американская. Американцы любят пичкать автомобили электроникой для комфорта. Поэтому надо было с помощью современного оборудования проверить, кто, где и когда вел техническое обслуживание этого джипа, кто его ремонтировал и где», — цитирует ТАСС Фиалко.

Эксперт добавил, что во время исследования авто необходимо учесть некие «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака». Он предположил, что нужно изучить место ДТП, которое может быть аномальным.

Когда защита делилась с судом этой информацией, Ефремов устроил перепалку с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским по вопросу квалификации независимого специалиста, за что получил замечание с занесением в протокол.

Слушания по делу Ефремова возобновились в Пресненском суде Москвы после эвакуации из-за сообщения о минировании.

8 июня пьяный Ефремов на полном ходу врезался в фургон курьера Сергея Захарова в районе Смоленской площади в Москве. Спустя несколько часов водитель грузовика погиб. Актера отправили под домашний арест. Он может сесть на 12 лет.