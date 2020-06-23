Адвокат Ефремова указал на ошибку очевидцев аварии с актером

«Нельзя было вытаскивать из машины, надо было ждать бригаду скорой помощи», — объяснил Пашаев. Он добавил, что машина Захарова была повреждена и перевернута, трогать ее нельзя было.

Смертельная авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, но уже на утро следующего дня водитель скончался.

Ефремов был не трезв за рулем. Как ранее рассказал адвокат, актер выпил больше 300 граммов водки. Затем в Telegram-канале Mash написали о хроническом алкоголизме артиста, однако Пашаев в беседе с «360» опроверг эти слухи. ДТП со смертельным исходом уже повлияло на карьеру актера. Ефремова сняли с главной роли в сериале «Вампир». Его место может занять Юрий Стоянов.