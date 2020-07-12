Адвокат Ефремова рассказал подробности о состоянии актера

Актер Михаил Ефремов, который в начале июня стал участником смертельного ДТП в столице, в последние дни чувствует себя очень плохо, рассказал его адвокат Эльман Пашаев. При этом, по словам защитника, актер не нуждается в чьей-либо поддержке.

«Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду», — написал Пашаев в своем Instagram-аккаунте.

Также адвокат актера снова раскритиковал родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова за излишнюю публичность и участие в российских ток-шоу. Как пояснил Пашаев, «это совсем не про справедливость».

Ранее адвокату Ефремова не понравились высказывания дочери актера Анны-Марии. Он попросил ее «не работать на публику» и не выставлять «себя хорошей».

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем внедорожнике пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Утром следующего дня водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм в реанимации. Экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.