Адвокат Ефремова рассказал, что тот не помнит день ДТП

«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян», — сказал Пашаев.

Защитник отказался комментировать предположение о том, что в салоне машины артиста в момент ДТП мог находиться кто-то еще. «Все, что касается [происходящего] в салоне, комментировать не смогу», — сказал защитник.

Он также назвал «полнейшим бредом» предположения, что защита Ефремова будет строиться на версиях о неисправности автомобиля или приступе эпилепсии у артиста. В разговоре с «360» Пашаев заявил, что его подзащитный не страдает эпилепсией.

ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Машина, за рулем которой находился Ефремов, вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовую «Газель». Водитель грузовика погиб. Ефремов в момент ДТП был сильно пьян. После аварии актер находится под подпиской о невыезде.