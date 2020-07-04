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    04 июля 2020, 20:26

    Адвокат Ефремова рассказал, что тот не помнит день ДТП

    Кирилл Фролов

    Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, не помнит события того дня, когда случилась авария. Об этом RT заявил его адвокат Эльман Пашаев.
    Адвокат Ефремова рассказал, что тот не помнит день ДТП

    «С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян», — сказал Пашаев.

    Защитник отказался комментировать предположение о том, что в салоне машины артиста в момент ДТП мог находиться кто-то еще. «Все, что касается [происходящего] в салоне, комментировать не смогу», — сказал защитник.

    Он также назвал «полнейшим бредом» предположения, что защита Ефремова будет строиться на версиях о неисправности автомобиля или приступе эпилепсии у артиста. В разговоре с «360» Пашаев заявил, что его подзащитный не страдает эпилепсией.

    ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Машина, за рулем которой находился Ефремов, вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовую «Газель». Водитель грузовика погиб. Ефремов в момент ДТП был сильно пьян. После аварии актер находится под подпиской о невыезде.