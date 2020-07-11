Адвокат Ефремова попросил дочь артиста «не работать на публику»

«Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом», — заявил он.

Анна-Мария Ефремова назвала Пашаева некомпетентным, а его заявления СМИ — бредом.

Актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы после того, как выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Сергея Захарова. Сам артист не пострадал. Водителя фургона с травмами доставили в больницу. Утром следующего дня он скончался. Экспертиза показала, что Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него завели уголовное дело по факту смертельной аварии и отправили его под домашний арест.

В рассмотрении уголовного дела артиста защищает адвокат Эльман Пашаев, представителем пострадавшей стороны стал адвокат Александр Добровинский.

Накануне Федеральная палата адвокатов начала дисциплинарное дело против обоих юристов. Производство завели на основании норм Федерального закона об адвокатской деятельности и Кодекса профессиональной этики адвоката. Ни Добровинский, ни Пашаев не знают подробностей этого дела.

Сегодня в СМИ появилась информация, что родственники погибшего Сергея Захарова потребовали у Михаила Ефремова компенсацию в размере 40 миллионов рублей. Адвокат Александр Добровинский опроверг эту информацию, назвав автора материала «большим выдумщиком».