Адвокат Ефремова отказался общаться с прессой

СМИ сообщили, что Михаила Ефремова решили отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Адвокат актера не стала комментировать эту информацию и отказалась отвечать на вопросы.

«При всем уважении я не даю комментариев. Вчера сказала это во всеуслышание. Пока воздерживаемся от любых комментариев любой информации. В конце концов, это тайна следствия», — заявила «360» адвокат актера Елизавета Шаргородская.

Она добавила, что в СМИ много чего пишут. По словам адвоката, она не опровергает и не подтверждает информацию об экспертизе. При этом Шаргородская пообещала, что представители Ефремова ответят на все вопросы, но только через какое-то время.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Ефремову планируют назначить на психолого-психиатрическую экспертизу. С помощью медиков хотят разобраться с душевным состоянием актера.

Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Он выпил, сел за руль автомобиля и врезался на большой скорости в фургон. Водитель фургона скончался от полученных травм в реанимации. Самого актера отправили на два месяца под домашний арест по решению суда.