Адвокат Ефремова опроверг слухи о завершении расследования

Расследование уголовного дела, которое возбудили после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, продолжается. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что оно должно завершиться только на следующей неделе.

Об этом защитник сообщил ТАСС.

Нет, [расследование] не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе Эльман Пашаев.

Пашаев уточнил, что следствие пока не предъявило Михаилу Ефремову окончательное обвинение — а именно это и означает завершение расследования.

«Нам пока не объявили об окончании следственных действий. Обвинение в окончательной редакции также не предъявлено» — пояснил Пашаев.

Такую же информацию ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что о завершении следственных действий в скором времени должны объявить как обвиняемому, так и потерпевшим. после этого обвинительное заключение направят в прокуратуру.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о завершении расследования. Информационное агенство процитировало слова защитника обвиняемого, который тоже подтвердил окончание следствия. При этом он подчеркнул, что не может рассказать каких-либо подробностей из-за подписки о неразглашении.