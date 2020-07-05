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    05 июля 2020, 00:52

    Адвокат Ефремова опроверг слухи о завершении расследования

    Нина Петлинова

    Расследование уголовного дела, которое возбудили после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, продолжается. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что оно должно завершиться только на следующей неделе.

    Об этом защитник сообщил ТАСС.

    Нет, [расследование] не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе

    Эльман Пашаев.

    Пашаев уточнил, что следствие пока не предъявило Михаилу Ефремову окончательное обвинение — а именно это и означает завершение расследования.

    «Нам пока не объявили об окончании следственных действий. Обвинение в окончательной редакции также не предъявлено» — пояснил Пашаев.

    Такую же информацию ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что о завершении следственных действий в скором времени должны объявить как обвиняемому, так и потерпевшим. после этого обвинительное заключение направят в прокуратуру.

    Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о завершении расследования. Информационное агенство процитировало слова защитника обвиняемого, который тоже подтвердил окончание следствия. При этом он подчеркнул, что не может рассказать каких-либо подробностей из-за подписки о неразглашении.