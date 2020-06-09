Адвокат Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП

Защита Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, не делала заявлений насчет признания актером вины. Об этом «360» рассказал адвокат Вадим Яловицкий, представляющий интересы артиста.

Юрист назвал размещенную ранее в СМИ информацию ошибочной. По его словам, работа со следствием продолжается.

«Ни один адвокат таких заявлений не делал. <…> Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи в расследовании, мы делаем», — подчеркнул Яловицкий.

По информации РИА «Новости», Ефремов еще вчера подтвердил, что вел попавшую в аварию машину и причастен к случившемуся. Допросить его пока не удалось.

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Михаил Ефремов вылетел на своей иномарке на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Водителя, находившегося в грузовичке Lada, увезли в больницу с тяжелыми травмами. Утром 9 июня он скончался в реанимации. Ефремов в момент аварии был пьян. Сначала актера задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде. Против него возбудили уголовное дело, которое позже переквалифицировали на более тяжкую статью.