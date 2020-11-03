Адвокат Ефремова объяснил задержку с выплатами компенсаций финансовыми трудностями актера

У Михаила Ефремова возникли финансовые трудности. Поэтому он пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего Сергея Захарова.

«Деньги пока неоткуда взять», — заявил адвокат актера Петр Хархорин. Его слова приводит сайт mk.ru.

У Ефремова есть сбережения на личных счетах, но они пока заблокированы. А сделать доверенность на жену он сможет лишь после официального вступления в силу приговора по делу об аварии. Производственные счета Ефремова арестованы налоговыми органами.

По словам Хархорина, те деньги, которые актер уже выплатил потерпевшим, были собраны с помощью друзей и родных Ефремова. Артист отправил членам семьи Захарова три миллиона рублей.

Михаила Ефремова признали виновным по делу о смертельной аварии. В июне 2020 года актер не справился с управлением своего внедорожника и выехал на встречную полосу. Машина врезалась в курьерский фургон, водитель которого скончался от полученных травм в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии. Сам актер попросил оставить его в хозотряде СИЗО.