Адвокат Ефремова объяснил слова об усыновлении детей погибшего Захарова

Михаил Ефремов готов обеспечить достойную жизнь детям Сергея Захарова. Об этом адвокат актера Эльман Пашаев рассказал «360», объясняя слова о готовности артиста усыновить потомков погибшего.

О том, что Ефремов может усыновить детей Захарова, ранее заявил сам адвокат актера в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Он готов их (детей — прим. ред.) даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю», — привело РИА «Новости» его слова.

В беседе с «360» Пашаев выразился иначе. По словам адвоката, актер сказал, что готов позаботиться о детях Захарова и устроить им «максимально достойную жизнь».

«Не то чтобы усыновить, а максимально помочь до конца своей жизни», — рассказал Пашаев.

О денежной компенсации адвокат подробно ничего не сказал. Он сообщил, что общался с братом потерпевшего, который готов встретиться, но ждет, когда Александр Добровинский даст на это разрешение. Кроме этого, адвокат рассказал, что сумму компенсации не называют умышленно, чтобы потом получить больше.

«Они думают, если больше будут затягивать, то больше получат, но они глубоко ошибаются. Я не позволю, чтобы дело покойного превратили в торговый объект», — сказал адвокат Ефремова.

Пашаев рассказал, что за 20 лет своей профессиональной карьеры первый раз сталкивается с ситуацией, когда «смерть человека превратили в шоу».

«С телеканалов деньги собирают, а когда речь идет о переговорах, говорят, что им ничего не надо», — пояснил Пашаев. Адвокат рассказал и о состоянии Ефремова сейчас. Актер очень переживает, поэтому Пашаев многое не рассказывает своему подопечному, чтобы не расстраивать его еще больше.

Ранее адвокат называл возможную сумму компенсации. По его мнению, она может составлять 1-1,5 миллиона рублей. Кроме этого, Пашаев уже высказывал предположение, что семья Захарова пытается обогатиться на аварии.