Михаил Ефремов 8 июня отправился на машине в больницу, чтобы помочь своему другу с Украины. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев в беседе «360», говоря о смертельном ДТП в центре Москвы.

«С Украины звонил его близкий друг, это очень известная личность в России. Его мать была в институте Склифосовского в предсмертном состоянии. Он просил его (Ефремова — прим. ред.), чтобы тот приехал туда и нанял лучших врачей для оказания медицинской помощи», — заявил защитник, при этом имя товарища актера не раскрыл.

По его словам, этот человек не мог приехать в Москву, так как находится сейчас на Украине и все границы закрыты. Адвокат добавил, что Ефремов не смог отказать товарищу. В частности, потому, что 8 июня был важный православный праздник (Духов день).

Пашаев предположил, что следствие по делу артиста может закончиться уже через несколько дней. Что касается ситуации с семьей погибшего в аварии Сергея Захарова, то сторона Ефремова надеется все же выплатить ей компенсацию.

Сам актер сейчас находится в сложном эмоциональном состоянии.

«В подавленном состоянии. В шоке. Пока не отошел он», — рассказал адвокат.

Ранее Пашаев опроверг слухи о том, что Ефремов пытался наложить на себя руки. По словам собеседника «360», его клиент уравновешенный человек. При этом он понимает, что у него трое несовершеннолетних детей, за которых он несет ответственность.