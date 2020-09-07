Адвокат Ефремова назвал просьбы о помиловании преждевременными

Прошения о помиловании Михаила Ефремова пока преждевременны. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Подавать прошение о помиловании можно только после вынесения обвинительного приговора», — отметил Пашаев. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Он также добавил, что прошение о помиловании может подать сам Михаил Ефремов. И только потом — его друзья и родные, которые поддерживают подсудимого.

Ранее с обращением к Путину выступил актер Иван Охлобыстин, близкий друг семьи Ефремова. Он заявил, что считает Ефремова виновным в преступлении, которое тот совершил. Однако просит президента помиловать актера, потому что тот может не пережить тюремный срок.

Член комиссии по помилованию Алексей Козырев рассказал, что такие обращения преждевременны, пока не вынесен приговор. Кроме того, своим открытым письмом Охлобыстин может давить на суд, заседание которого назначено на 8 сентября. При этом президент действительно может помиловать Ефремова, такое право закреплено в Конституции РФ. Однако чаще всего глава государства применяет его по отношению к значимым политикам или гражданам, важным для международных отношений.