Адвокат Ефремова назвал причину его пьяной поездки

По словам адвоката, в тот день Ефремову позвонил друг, который находится на Украине. Он рассказал, что его жена и мать попали в больницу, и попросил актера навестить их, так как сам сделать этого не мог из-за закрытых границ. А выпил артист из-за православного праздника.

«Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», — заявил Пашаев.