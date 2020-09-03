Адвокат Ефремова назвал гибель курьера Захарова в ДТП судьбой
«Погиб человек? Это судьба человека. У каждого своя судьба», — приводит ТАСС слова Пашаева.
Адвокат обратился к суду с просьбой учесть при вынесении приговора, что у Ефремова на иждивении находятся несколько несовершеннолетних детей.
3 сентября в Пресненском суде Москвы проходят прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Ранее актер признал свою вину и спокойно отреагировал на то, что прокурор запросил для него 11 лет колонии обычного режима. По словам гособвинителя, Ефремов может исправиться лишь в условиях изоляции от общества.
«360» ведет прямую трансляцию от здания суда.
Вечером 8 июня пьяный Ефремов сел за руль своего внедорожника, выскочил на встречку на Садовом кольце и лоб в лоб влетел на скорости в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель грузовика умер в больнице от травм через несколько часов после аварии. Помимо алкоголя, в организме актера нашли следы наркотиков.