Адвокат Ефремова назвал гибель курьера Захарова в ДТП судьбой

Гибель курьера Сергея Захарова в аварии с участием Михаила Ефремова — это судьба. Об этом заявил адвокат Эльман Пашаев во время прения сторон по делу актера в Пресненском суде Москвы.

«Погиб человек? Это судьба человека. У каждого своя судьба», — приводит ТАСС слова Пашаева.

Адвокат обратился к суду с просьбой учесть при вынесении приговора, что у Ефремова на иждивении находятся несколько несовершеннолетних детей.

3 сентября в Пресненском суде Москвы проходят прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Ранее актер признал свою вину и спокойно отреагировал на то, что прокурор запросил для него 11 лет колонии обычного режима. По словам гособвинителя, Ефремов может исправиться лишь в условиях изоляции от общества.

«360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов сел за руль своего внедорожника, выскочил на встречку на Садовом кольце и лоб в лоб влетел на скорости в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель грузовика умер в больнице от травм через несколько часов после аварии. Помимо алкоголя, в организме актера нашли следы наркотиков.