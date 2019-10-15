Адвокат: единая платежка ЖКХ не принесет особого удобства
Председатель исполкома Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» Артем Кирьянов обсудил с ИА Ura.ru законопроект о введении в стране единой квитанции за все услуги ЖКХ.
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По мнению адвоката, единая платежка приведет документы к единообразию, но не решит никаких вопросов и не принесет россиянам особого удобства. Кирьянов напомнил, что многие люди уже оплачивают счета за коммуналку без бумажек.
«Такие новости о том, что меняется форма — появляются скорее для галочки», — заметил специалист.
По данным информагентства, российское правительство намерено поддержать законопроект о введение единой платежки в том случае, если его «качественно доработают».