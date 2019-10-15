Адвокат: единая платежка ЖКХ не принесет особого удобства

Единая платежка ЖКХ. Правительство готово поддержать Подробнее

По мнению адвоката, единая платежка приведет документы к единообразию, но не решит никаких вопросов и не принесет россиянам особого удобства. Кирьянов напомнил, что многие люди уже оплачивают счета за коммуналку без бумажек.

«Такие новости о том, что меняется форма — появляются скорее для галочки», — заметил специалист.

По данным информагентства, российское правительство намерено поддержать законопроект о введение единой платежки в том случае, если его «качественно доработают».