Адвокат историка Соколова назвал хайпом слухи о найденных ногах Ещенко

В черте Санкт-Петербурга нашли предполагаемые останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил историк Олег Соколов. Адвокат преподавателя посчитал слухи о найденных ногах нарушением следственной тайны. Своим мнением он поделился с «360».

Сторона защиты не подтвердила информацию о найденных останках. К тому же адвокат посчитал разглашение подобной информации нарушением следственной тайны.

«Кто и зачем распространяет эти слухи? Очевидно — ради очередного хайпа», — отметил он.

В любом случае сначала необходимо провести экспертизу, а потом уже следствие даст оценку. При этом адвокат полагает, что обнаруженные останки не будут иметь какого-либо значимого доказательственного значения. Дело в том, что историк уже во всем признался и раскаялся, извинился перед родственниками. Почти все следственные действия окончены, добавил адвокат.

Единственное, что остается в этой ситуации, — в очередной раз передать слова соболезнования близким жертвы, заключил адвокат.

Ранее Соколов сознался, что в своей квартире убил Ещенко из обреза и расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления. Ученый попытался избавиться от тела своей возлюбленной, но упал в Мойку. Его вытащили из реки 9 ноября.

Басманный суд Москвы 24 декабря продлил арест бывшего доцента СПбГУ до 9 апреля 2020 года.

Соколов рассказал, что хотел жениться на Ещенко. По его словам, сначала свадьбу запланировали на осень 2019 года, но из-за финансовых трудностей перенесли церемонию на весну 2020-го.