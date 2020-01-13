Адвокат допустил давление на историка Соколова

На обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историка Олега Соколова могут намеренно оказывать психологическое давление. Его адвокат Александр Почуев в беседе с «360» не стал исключать этого.

Из-за того, что Соколов находится в Москве, он не может встречаться с родственниками, передавать продукты ему тоже нельзя. Почуев подчеркнул, что по этой же причине адвокатам сложно общаться со своим клиентом.

«Уже почти целый месяц нам не попасть к нему», — заметил юрист.

Он пояснил, что администрация СИЗО обычно не извещает сторону защиты о таких событиях, как смена камеры или появление в ней каких-либо соседей.

«Однако хочу отметить, что частая смена сокамерников или самих камер зачастую является средством психологического давления», — сказал Почуев.

Однако пока о давлении на историка Соколова защите точно неизвестно.

Бывший доцент СПбГУ, считает следствие, застрелил свою девушку Анастасию Ещенко после ссоры из обреза. Соколов пытался избавиться от тела: расчленил его и хотел утопить в Мойке. Его вытащили из реки с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки.

Свою вину историк Соколов полностью признал. Сначала он находился в петербургском следственном изоляторе «Кресты». Потом обвиняемого перевели в «Бутырку» в Москве и поместили в психиатрическую лечебницу, а затем вернули в камеру.

Арест Соколову в конце декабря продлили до конца 2020 года. В СИЗО он начал писать роман.