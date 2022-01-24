Адвокат Добровинский заявил, что его YouTube-канал «СтопАбьюз» хотят закрыть

Адвокат Александр Добровинский заявил, что его YouTube-канал «СтопАбьюз», созданный для помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, хотят закрыть. Добровинский сообщил «360», что бывший муж одной из героинь направил десятки жалоб во всевозможные инстанции и МВД.

Добровинский запустил свой проект в конце 2021 года, объединившись с командой адвокатов и психологов для помощи женщинам, которые подверглись домогательствам и бытовому насилию.

Одной из героинь проекта стала Мария Курбакова. Она обратилась к адвокату за помощью и рассказала, что ее преследует бывший муж, работающий в спецслужбах. После развода он продолжал донимать Марию и ее маленького сына. И после того, как Добровинский взялся помогать Марии, ее экс-супруг пожаловался в МВД. Он потребовал удалить всю порочащую его информация со страниц адвоката в соцсетях, а также и сам YouTube-канал.

Но Добровинский не намерен сдаваться.

«Ни иски, ни заявления, ничто другое не остановит мое желание помогать женщинам. И данная ситуация лишь подтверждает то, что мой проект „СтопАбьюз“ имеет высокое социальное значение и положительное влияние на жизнь как одного человека, так и группы людей», — заявил адвокат.

Защитник также подобрал слово, характеризующее действия бывшего мужа Марии.

«Есть такой термин „кверулянтство“ — непреодолимая сутяжническая деятельность, выражающаяся в борьбе за свои права и ущемленные интересы, чаще всего мнимые или преувеличенные», — указал он.

Ранее Добровинский высказался об итогах расследования гибели актера на сцене Большого театра.