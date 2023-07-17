Общество 17 июля 2023, 10:54 Адвокат Добровинский поддержал закон о запрете на самовыгул животных

Читать 360tv в

В Госдуме приняли во втором и третьем чтении закон, запрещающиq самовыгул животных. Адвокат Александр Добровинский поддержал его, потому что прогулка без поводка когда-то стоила его собаке жизни, сообщила Teleprogramma.pro.

Звездный защитник рассказал, что, во-первых, закон очень правильно защищает людей, которых животное может сильно напугать и нанести серьезную психологическую травму. Кроме того, собака способна проявить агрессию и укусить. Наконец, у Добровинского была неприятная история, связанная с выгулом питомца без поводка.

Реклама

«Я абсолютно не против поправок к закону. К сожалению, моя горничная когда-то выпустила собаку без поводка. И собака погибла. Попала под машину. Горничную я после этого уволил», — рассказал адвокат.

Авторы: